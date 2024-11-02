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21Shares XRP ETF başvurusu yaptı

21Shares XRP ETF başvurusu yaptı
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21Shares, XRP temelli bir spot ETF başlatmak için SEC'e başvurdu. Cboe BZX'de işlem görmesi hedeflenen fon, yatırımcılara kripto piyasasına dolaylı erişim sağlayacak. Coinbase Custody'nin saklama hizmetleriyle desteklenen bu yeni ürün, XRP'nin yatırım araçları arasındaki konumunu pekiştiriyor.

ABD merkezli önde gelen yatırım şirketi 21Shares, kripto para piyasalarında yeni bir gelişmeye imza atarak XRP tabanlı bir spot borsa yatırım fonu (ETF) için SEC'e başvurdu. Cboe BZX Borsasında işlem görmesi planlanan ETF, dolaylı piyasa erişimi sunarken, Coinbase Custody'nin saklama hizmetleriyle güvenliği artırıyor. Bu adım, XRP'nin yatırım araçları arasındaki yerini güçlendiriyor.

XRP'ye Yatırım Yolu Genişliyor: 21Shares Cephesinden SEC'e Stratejik ETF Başvurusu

Kripto para piyasasının önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden 21Shares, XRP tabanlı spot borsa yatırım fonu (ETF) için harekete geçti. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Core XRP Trust adıyla Cboe BZX Borsası'nda işlem görmesi planlanan fon, yatırımcılara XRP varlığına dolaylı yoldan erişim sağlamayı hedefliyor. Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre fonun saklama hizmetleri Coinbase Custody Trust Company tarafından yürütülecek.

Sektörde dikkat çeken bu gelişme, 21Shares'ın kripto para piyasasındaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bitwise gibi sektörün diğer önemli oyuncularının da 21Shares ile ortaklık yapması, şirketin piyasadaki güvenilirliğini ortaya koyuyor.

SEC'in 2024 yılı içerisinde spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine onay vermesi, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. SEC, Ripple Labs ile süregelen hukuki anlaşmazlık nedeniyle XRP ile ilgili spot ETF başvurularını değerlendirmeye almakta temkinli davranıyor. Yakın zamanda bir federal yargıç, XRP tokenının borsalardaki otomatik satışlarının menkul kıymet kapsamına girmediğine hükmetti.

Ocak ayında SEC'nin spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından kripto para piyasasında yeni girişimler hız kazandı. VanEck ve Canary Capital, spot Solana ETF'leri için başvuruda bulunurken, Canary Capital geçtiğimiz Ekim ayında Litecoin ETF önerisi ile dikkatleri üzerine çekti.

SEC'in başvuru değerlendirme sürecini uzatma veya yorum süresini aylarca açık tutma yetkisi bulunuyor. Bu durum, yönetim değişikliği olasılığını da gündeme getiriyor. Politika uzmanları, başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris veya Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması durumunda, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in koltuğunda değişiklik yaşanacağını düşünüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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