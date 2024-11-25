21 milyon sınırı: Bitcoin bitince ne olacak?

21 milyon sınırı

Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, bu dijital parayı, altın gibi değerli metallere benzer bir şekilde kıt bir varlık olarak tasarladı. Bu kıtlık, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen "halving" (yarılanma) adı verilen bir süreçle korunuyor. Bu işlem, madencilerin yeni blok eklediklerinde aldıkları ödülleri yarıya indiriyor. Nisan 2024'te gerçekleşen son yarılanmayla blok ödülleri 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürüldü.

Bitcoin bitince ne olacak?

Tahminlere göre tüm Bitcoin'ler 2140 yılı civarında kazılmış olacak. Bu noktadan sonra madenciler, blok ödülü almayı bırakacak. Ancak onların rolü sona ermeyecek. Madenciler, Bitcoin ağında işlemleri doğrulamak ve ağı güvenli tutmak gibi kritik görevleri yerine getirmeye devam edecekler. 2140'tan sonra ise kazançlarını yalnızca kullanıcıların ödediği işlem ücretlerinden sağlayacaklar. Şu an bu ücretler, madencilerin gelirlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak blok ödüllerinin azalmasıyla bu durum değişebilir.

Bitcoin ağının güvenliği, madencilik faaliyetlerine bağlı. Karlılığın azalması madencilik faaliyetlerinde düşüşe yol açarsa, bu ağın güvenliği için bir risk oluşturabilir. Ancak işlem ücretlerindeki artış ve Bitcoin'in değerindeki potansiyel yükseliş, madencileri teşvik etmeye devam edebilir.

Kaybolan Bitcoin'lerin rolü

Unutulan özel anahtarlar veya erişilemeyen cüzdanlar nedeniyle kaybolan Bitcoin'lerin sayısının önemli bir seviyede olduğu tahmin ediliyor. 2020'de Chainalysis tarafından yapılan bir araştırma, mevcut Bitcoin arzının %20'sinin kaybolmuş olabileceğini öne sürdü. Bu durum, dolaşımdaki arzı daha da azaltarak Bitcoin'in kıtlığını ve değerini artırabilir.

Gelecek öngörüleri

21 milyon sınırı Bitcoin'in temel tasarımında yer alsa da, gelecekte madencilik teşvikleri ve ağ güvenliği gibi sorunları çözmek adına bu sınırı değiştirme fikri tartışılabilir. Ancak bu tür bir değişiklik, Bitcoin topluluğunun büyük bir kısmının onayını gerektirir ve bu da oldukça zor bir ihtimaldir.

Son Bitcoin'in kazılması, Bitcoin'in gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacak. Bu durum, madencilik teşviklerinde değişim ve ağ güvenliği üzerindeki etkiler gibi bazı zorluklar yaratabilir. Ancak Bitcoin ekosistemi, işlem ücretlerinin madencilik faaliyetlerini sürdürülebilir kılacak şekilde uyum sağlayabilir. Bitcoin'in kıtlığı ise değerini artırmaya devam ederek finansal sistemde "dijital altın" olarak konumunu güçlendirebilir.