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2028 için büyük iddia: Bitcoin fiyatı nerede olacak?

2028 için büyük iddia: Bitcoin fiyatı nerede olacak?
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Pantera Capital'in Bitcoin tahmini kafaları karıştırdı. 2028'in Nisan ayında Bitcoin'in 740 bin dolara ulaşacağını söyleyen şirket, daha önce BTC'nin 2025'e kadar 117 bin dolara geleceğini öngörmüştü. Peki, Bitcoin fiyatı nerede olacak?

Pantera Capital, Bitcoin'in fiyatının 2028 Nisan ayına kadar 740 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, şirketin Bitcoin Fonu'nun yakaladığı etkileyici başarı sonrası geldi. Söz konusu fon, kuruluşundan bu yana yatırımcılara 1,000 kat getiri sağladı. Fonun toplam performansı, tüm masraf ve ücretler düşüldüğünde yüzde 131.165'lik bir kazanca ulaştı.

Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, yaptığı açıklamada Bitcoin'in birçok finansal aracı geride bıraktığını belirtti:

"Bitcoin, nakit, elektronik para, altın ve taşıyıcı tahviller gibi birçok varlığı domine ediyor. Tüm bu araçların işlevlerini yerine getirebiliyor. Altından bu yana ilk küresel para birimi ve tarihteki ilk sınır ötesi ödeme sistemi."

Daha önce Pantera, Bitcoin fiyatının 2025 yılına kadar 117 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Bitcoin'de son durum

Kasım ayında rekor seviyelere ulaşan Bitcoin, son birkaç gün içinde yüzde 6'lık bir düşüş yaşadı. Özellikle ABD'li yatırımcıların daha zayıf talebi, Coinbase Premium Endeksi'ne göre bu gerilemede etkili oldu.

Bitcoin ETF'lerinde ise dalgalı bir tablo gözlemleniyor. 25 Kasım'da, 5 gün boyunca toplam 3,5 milyar dolarlık girişin ardından ETF'lerden 438 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Bitcoin'in realize edilen kârı, pazartesi günü 10,58 milyon dolardan 1,58 milyon dolara düşmesine rağmen, bu durum satış baskısının azalabileceğini ve fiyat artışı için alan yaratabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, Bitcoin yatırımcılarının ortalama tutma süresi geçen hafta %65 artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların güvenini artırırken piyasanın uzun vadeli büyüme potansiyeline olan olumlu beklentileri destekliyor.

Pantera Capital'ın uzun vadeli tahminleri, Bitcoin'in lider kripto para birimi olarak artan kurumsal ilgiyi çekmeye devam ettiği görüşünü yansıtıyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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