İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi?

2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal piyasalar 2025'te belirsizlikle mücadele ederken, yatırımcılar nihai güvenli liman varlığını tartışmaya devam ediyor. Altın mı yoksa Bitcoin mi? Son fiyat hareketleri tartışmayı körükledi. Bitcoin yüzde 2,6'lık geri çekilmenin ardından 81.000 dolar civarında seyrederken, altın 2.917 doların üzerine çıkarak ekonomik endişeler ortamında klasik güvenli limana kaçışı yansıttı.

Bitcoin'in "dijital altın" olarak ünü olmasına rağmen son piyasa davranışı farklı bir hikaye anlatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana, yönetimi düzenleyici netlik için çaba gösterirken ve stratejik bir Bitcoin rezervi kurma gelişmesi bile Bitcoin değerinin yüzde 25'ini kaybetti. Buna karşılık altın, yatırımcılar enflasyon korkularından ve ekonomik dalgalanmalardan sığınak ararken değer kazandı.

'Dijital Altın' Bitcoin Vaadi Henüz Gerçekleşemedi

Coinstash'in kurucu ortağı Mena Theodorou, "Bitcoin, gerçek bir koruma aracı olmaktan ziyade hala makro duyarlı bir varlık gibi davranıyor." diyor. Bu durum, Bitcoin'in fiyatının savunma amaçlı bir yatırım olmak yerine teknoloji hisseleri gibi riskli varlıkları takip etmeye devam ettiği daha geniş piyasa eğilimleriyle uyumlu görünüyor.

Tarihsel olarak, altın finansal sıkıntı zamanlarında tercih edilen varlık olmuştur. COVID-19 piyasa çöküşü sırasında altın, güvenilir bir değer deposu olarak statüsünü yeniden kanıtlayarak yeni zirvelere ulaştı. Bu arada, Bitcoin toparlanmadan önce tek bir günde neredeyse yüzde 50 düştü. Bu durum istikrardan ziyade oynaklığını gösterdi.

Bitcoin, merkeziyetsizlik ve transfer kolaylığı gibi avantajlar sunarken, öngörülemezliği muhafazakar yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Zerocap'ten Mark Hiriart uzun vadeli potansiyeli görüyor ancak riskleri kabul ediyor. Mark, "Bitcoin'in düşüşleri genellikle harika satın alma fırsatları sundu, ancak istikrar hala aşılması gereken önemli bir engel." ifadelerini kullandı.

Altın ile Bitcoin arasındaki temel farklar dikkat çekiyor. Altın, servet korumada yüzyıllardır kanıtlanmış geçmişe sahip, evrensel olarak kabul gören ve merkez bankaları tarafından tercih edilen fiziksel bir varlık olarak öne çıkıyor. Bitcoin ise sınırlı arza sahip, sınırsız işlemlere olanak tanıyan ancak hala düzenleyici incelemeye ve yüksek oynaklığa tabi dijital bir varlık olarak tanımlanıyor.

İleriye dönük bakıldığında, analistler Bitcoin'in kısa vadeli yörüngesi konusunda temkinli hareket ediyor. Bazıları, önemli destek seviyelerinin Bitcoin'in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar civarında olduğunu belirterek, potansiyel olarak 70.000 doların altına düşebileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
img

Resmi imzayı attı! İşte Trabzonspor'dan kazanacağı ücret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Fenerbahçe ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Rangers maçının muhtemel 11'i

İşte Rangers maçının muhtemel 11'i
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title