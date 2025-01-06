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2025'te takip edilmesi gereken yapay zeka coinleri

2025'te takip edilmesi gereken yapay zeka coinleri
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Yapay zeka ve blockchain teknolojisinin hızla büyümesi, kripto piyasasında yeniliklerin önünü açtı. Yapay zeka destekli kripto paralar, yatırımcıların ilgisini çekerek giderek daha fazla önem kazanıyor. Bizde bu yıl takip edilebilecek yapay zeka coinlerini sizler için derledik.

2025 yılında, Internet Computer (ICP), Render (RNDR), Bittensor (TAO), Fetch.ai (FET), Injective (INJ), The Graph (GRT), Theta Network (THETA), Akash Network (AKT), AIOZ, ve DeXe (DEXE) gibi projelerin, kayda değer fiyat hareketleri göstermesi bekleniyor.

Internet Computer ve Render: Yükseliş Eğilimi

CoinMarketCap verilerine göre, Internet Computer (ICP) şu anda 12.14 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1.52 yükseldi. 11.97 dolardaki destek noktasını bulduktan sonra toparlanma gösteriyor. Hacimde yüzde 5.02 artış ile fiyatın 12.20 ve 12.40 dolar direnç seviyelerini test etmesi kritik önem taşıyor.

Render (RNDR) ise güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. Yüzde 8.62 artışla 8.69 dolara ulaştı ve işlem hacmi yüzde 63.96 oranında arttı. Fiyat, 8.70 dolarlık direnç noktasını zorlayabilir ve 9.00 dolar seviyesi önemli bir hedef olabilir. Olası geri çekilmelerde 8.40 ve 8.00 dolar destek seviyeleri fiyatı koruyabilir.

TAO, FET ve INJ: Karışık Görünüm

Bittensor (TAO), yüzde 1.46'lık bir düşüşle 547.45 dolar seviyesine geriledi. 540 ve 530 dolardaki destek noktaları korunurken, 555 ve 570 dolar direnç seviyeleri toparlanma için önemli engeller oluşturuyor.

Fetch.ai (FET) ise güçlü bir yükseliş trendi içinde. Yüzde 6.64 artışla 1.58 dolara yükseldi ve işlem hacmindeki yüzde 90.44'lük artış, piyasa ilgisinin arttığını gösteriyor. Fiyatın 1.60 dolar direncini kırması, yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. 1.50 ve 1.477 dolar seviyeleri destek konumunda.

Injective (INJ) ise yüzde 12.59 oranında yükselerek 25.91 dolara ulaştı. İşlem hacmindeki yüzde 126.64'lük artış, güçlü talebi işaret ediyor. Fiyatın 26.00 ve 27.00 dolar dirençlerini aşması, yükselişi hızlandırabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 24.50 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

GRT, THETA ve AKT: İstikrarlı Yükseliş

The Graph (GRT), yüzde 2.78 artışla 0.2429 dolara yükseldi ve işlem hacminde yüzde 21.37'lik bir artış görüldü. 0.2450 ve 0.2500 dolar direnç seviyeleri, fiyatın yukarı yönlü hareketine destek olabilirken, 0.2400 ve 0.2363 dolar destek noktaları geri çekilmeleri sınırlayabilir.

Theta Network (THETA), yüzde 5.33 artışla 2.56 dolara ulaştı. İşlem hacmi yüzde 31.92 oranında artarken, fiyatın 2.57 dolardaki direnci aşması yükselişin devamı için kritik öneme sahip. Olası düşüşlerde 2.45 ve 2.42 dolar destek seviyeleri bulunuyor.

Akash Network (AKT), yüzde 13.75 oranında değer kazanarak 3.82 dolara çıktı ve güçlü bir yükseliş momentumu yakaladı. 4.00 dolar direnç seviyesi önemli bir hedef olurken, 3.35 ve 3.00 dolar destek noktaları olası geri çekilmelerde fiyatı dengeleyebilir.

DeXe (DEXE): Düşüşle Mücadele Ediyor

DeXe (DEXE), yüzde 5.08 düşüşle 16.35 dolara geriledi. 16.75 ve 17.20 dolarlık direnç seviyeleri toparlanma çabalarını zorlaştırırken, 16.25 ve 16.00 dolar destek seviyeleri daha fazla düşüşü sınırlayabilir. İşlem hacmindeki azalma, alıcı ilgisinin düştüğüne işaret ederek düşüş trendini destekliyor.

Not: Haberin içerisine yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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