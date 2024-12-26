2025'te Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı? Uzmanlar ne diyor?

Bitcoin (BTC) bu yıl inanılmaz bir yükseliş yaşadı ve 100 bin doların üzerine çıktı. Bazı analistler, önümüzdeki yıl fiyatların daha da artabileceğini öngörüyor. Bu durum, Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenleri cezbetse de finansal danışmanlar temkinli olmayı öneriyor ve portföyünüzün yalnızca küçük bir kısmını Bitcoin'e ayırmanızı tavsiye ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl için daha az faiz indirimi öngörmesi, Bitcoin fiyatlarında düşüşe neden olsa da Bitcoin yıl genelinde değerini ikiye katlamış durumda. Ancak, Fed faiz indirimlerini yavaşlatırsa Hazine tahvillerinin getirileri yüksek kalabilir ve bu durum, Bitcoin gibi daha riskli varlıklar yerine yatırımcıların tahvillere yönelmesine yol açabilir.

2025'te Bitcoin'e yatırım yapılmalı mı?

Varlık yönetim şirketi Blackrock, portföyde Bitcoin'e yalnızca yüzde 1 ila 2 arası bir yer ayrılmasının "makul bir aralık" olduğunu ifade ediyor.

Blackrock'un dünyanın en büyük spot Bitcoin ETF'si olan iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunu yönettiğini belirtmekte fayda var. Ancak bazı danışmanlar da sınırlı bir Bitcoin yatırımı yapmayı destekliyor.

sertifikalı bir finansal planlayıcı (CFP) ve Capital Area Planning Group'un yöneticisi olan Malcolm Ethridge, "Sadece küçük bir oranda Bitcoin yatırımı bile, fiyat yükselirse portföyde anlamlı bir performans artışı sağlayabilir. Ama eğer beklenen değer artışı gerçekleşmez ve fiyat sıfıra düşerse, bu durum yatırımcının tüm varlığını kaybetmesine yol açmaz." diyor.

Bitcoin son derece dalgalı bir varlık olduğu için küçük bir yatırım yapmak, olası zararların sınırlandırılmasını sağlayabilir.

CFP ve Wharton Wealth Planning'in kurucusu David Rosenstrock ise "Bitcoin gibi varlıklar çekirdek yatırımlar dışında değerlendirilmelidir, çünkü son derece volatil olabilir ve ciddi kayıplar yaşanabilir." sözlerini kaydediyor.

Oread Wealth Partners'ın kurucusu ve CFP Scott Sturgeon ise yatırımcıların Bitcoin yatırımı yapmadan önce neden böyle bir yatırım yapmak istediklerini sorgulamaları gerektiğini şu sözlerle vurguluyor:

"Eğer Bitcoin'i bağımsız bir varlık olarak veya enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görüyorsanız, belki bu yatırım için geçerli bir gerekçe olabilir. Ancak eğer sadece bu yıl yüzde 120 oranında değer kazandı diye almak istiyorsanız, bu durumda kazanç peşinde koştuğunuzu ve aslında yatırım değil spekülasyon yaptığınızı söyleyebilirim."

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir. Kripto ekosisteminden önemli isimlerin görüşleri derlenmiştir.