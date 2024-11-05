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2025 altcoin rallisi mi geliyor? 120 milyon dolarlık hamle kafa karıştırdı

2025 altcoin rallisi mi geliyor? 120 milyon dolarlık hamle kafa karıştırdı
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Popüler kripto para borsası Gemini son zamanlarda altcoin birikimini hızlandırdı. Peki borsanın, ETH'nin hakim olduğu büyük bir altcoin stoğu oluşturması, 2025'te olası bir altcoin rallisi için erken pozisyon alma sinyali mi?

Gemini, Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi memecoin'ler de dahil olmak üzere yaklaşık 120 milyon dolar değerinde altcoin alımı gerçekleştirdi. Altcoin portföyünü genişleten borsa, yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekti.

2025 altcoin rallisi mi geliyor?

Çoğu analist, altcoin sezonu yükselişinin muhtemel tetikleyicisi olarak Fed'in gevşeme politikasının başlamasını bekliyordu. Eylül ayından itibaren bazı altcoinler arasında ivme görüldü ve bazıları çift haneli rakamlara ulaştı. Ancak, olumlu sonuçlar tüm altcoin piyasası için genelleme yapacak kadar yaygın ve tutarlı değildi.

Analistlere göre; Bitcoin'in hakimiyetinin son dönemde yüzde 60 gibi yeni bir seviyeye yükselmesi, 2024'te beklenen altcoin rallisini daha da geciktirebilir. Bazı piyasa gözlemcileri ise 2025'in başlarında olası bir altcoin yükselişi için sinyal göreceğimizi tahmin ediyor.

Popüler bir piyasa analisti olan Benjamin Cowen da benzer bir düşünceyi yineledi. Cowen, tarihsel eğilimlere dayanarak, altcoinlerin 2024'ün sonuna doğru daha da zayıflayabileceğini ve 2025'te bir toparlanma girişiminde bulunabileceğini iddia etti.

Bu durumda, popüler altcoinler arasında devam eden fiyat düşüşü, 2025'teki olası altcoin koşusunu en üst düzeye çıkarmak için alım fırsatı sunabilir.

Neticede, 2025 altcoin rallisi öngörüldüğü gibi gerçekleşirse, Gemini'nin stoğunda yer alan en iyi altcoinler yatırımcının yüzünü güldürebilir. Ancak tüm bu olası senaryoların bir tahminden ibaret olduğunun altını çizmekte fayda var.

Not: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Analistlerin tahminlerine dayanmaktadır. Alım satım işlemlerinde sorumluluk yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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