Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

2024'te kripto kimleri güldürdü, kimleri ağlattı?

2024'te kripto kimleri güldürdü, kimleri ağlattı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024, kripto dünyası için tam bir iniş-çıkış yılı oldu. Bitcoin hodler'larından kripto ETF ihraççılarına ve memecoin yaratıcılarına kadar birçok isim bu yıl büyük kazançlar elde ederken, bazıları ise dolandırıcılık, hack saldırıları ve başarısız girişimlerle ağır kayıplar yaşadı. İşte 2024'ün kripto dünyasındaki kazananları ve kaybedenleri...

Kazananlar: Bitcoin Hodler'ları

Bitcoin, 5 Aralık'ta psikolojik sınır olan 100 bin dolar eşiğini aştı. ABD'de Kongre'ye seçilen yüzlerce kripto dostu aday ve tarihin en kripto yanlısı hükümetiyle birlikte Bitcoin, 17 Aralık'ta 108 bin dolarlık zirveye ulaştı. Ancak yıl sonunda fiyat 96 bin dolara kadar geriledi.

CryptoQuant'a göre, 27 Aralık itibarıyla Bitcoin sahiplerinin yüzde 87'si hâlâ kârda. Bitcoin yatırımcıları arasında öne çıkanlardan biri ise MicroStrategy. Michael Saylor'ın yazılım şirketi, 27 Aralık itibarıyla 42 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor.

El Salvador da Bitcoin yatırımlarını artırarak toplamda 5.942 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla 576 milyon dolar değerinde. Japon yatırım firması Metaplanet ise aralık ayında 620 Bitcoin daha satın alarak portföyünü 1.762 Bitcoin'e çıkardı ve bu duyuruyla hisselerinde yüzde 5'lik bir artış yaşandı.

ABD kripto ETF ihraççıları

10 Ocak'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) için yapılan başvuruları onayladı. Bu adımla Bitcoin ETF'leri, 16 Aralık'ta toplam 129 milyar dolar yönetim altındaki varlıkla altın fonlarını geride bıraktı.

Memecoin çılgınlığı

2024'te memecoin'ler, büyük bir yükselişle yılın en iyi performans gösteren varlıkları arasında yer aldı. Dogecoin ve Shiba Inu, sırasıyla 45 milyar dolar ve 12 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Solana tabanlı Dogwifhat (WIF) token, yüzde 879 artarken, PEPE token yüzde 1.205 yükseldi.

Solana memecoin platformu Pump.fun, yıl boyunca yüzlerce memecoin'in piyasaya sürülmesini sağladı. Platformun toplam geliri 325 milyon doları buldu, ancak bu memecoin'lerin yüzde 98,6'sı piyasaya bile çıkamadı.

Kripto avukatları

Kripto dünyasında dava ve iflas süreçleri 2024'te de hız kesmeden devam etti. SEC, yıl boyunca 583 dava açtı ve toplamda 8,2 milyar dolarlık mali yaptırım uyguladı. Bloomberg Law'a göre, yalnızca iflas davaları üzerinden çalışan hukuk firmaları, 751 milyon dolar ücret aldı.

2024'te kripto kimleri güldürdü, kimleri ağlattı?

Kaybedenler: Dolandırıcılık ve hack kurbanları

2024'te dolandırıcılar, hack'ler ve güvenlik açıkları 303 farklı olayda toplam 2,2 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu, 2023'e göre yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor.

En büyük olaylardan biri, FBI tarafından Kuzey Kore bağlantılı olduğu düşünülen aktörlerin, Mayıs ayında Japon kripto borsası DMM'den 300 milyon dolar çalmasıydı. Ayrıca, PlayDapp platformundan 290 milyon dolarlık PLA token'ı ve Hindistan'ın önde gelen borsalarından WazirX'ten 235 milyon dolar çalındı.

Ünlülerin kripto hüsranları

Ünlü isimlerin kripto projelerine olan ilgisi bu yıl da devam etti. Ancak birçok proje başarısızlıkla sonuçlandı ve dava konusu oldu. Örneğin, Haliey Welch'in Hawk Tuah (HAWK) memecoin'i, 490 milyon dolarlık zirveye ulaştıktan sonra hızla 41,7 milyon dolara düştü.

Erken satanlar ve hiç girmeyenler

Bitcoin'i erken satanlar veya hiç yatırım yapmayanlar da bu yıl kaybedenler arasında yer aldı. Almanya, Temmuz ayında elindeki 50 bin Bitcoin'i satarak 2,8 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu Bitcoin'ler şu anda 4,7 milyar dolar değerinde.

Kripto suçluları

2024, kripto suçluları için ağır sonuçlar getirdi. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, ABD düzenleyicileri kripto şirketlerinden 19 milyar dolar değerinde dava tazminatı topladı.

2024, kazananlar için rekorlar yılı, kaybedenler için ise zor derslerle dolu bir yıl oldu. Kripto dünyası hızla değişmeye devam ederken, bu iniş ve çıkışların 2025'te nasıl şekilleneceği merak konusu...

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri
img

179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
img

Meclis'i işaret etti! Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor
Rekor katılım sağlandı! Oylar sayılıyor
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım

Son Dakika Haberleri

Mersin okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Mersin Valiliği)? Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman? Sporting Lisbon Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Benfica maçı ne zaman? West Ham Liverpool CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig West Ham Liverpool maçı ne zaman? Tottenham Wolverhampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Wolverhampton maçı ne zaman? Milan Roma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Roma maçı ne zaman? Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman? Netanyahu hasta mı? Netanyahu ne ameliyatı olacak? MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim? MasterChef puan durumu ne? 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.