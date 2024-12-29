2024'te kripto kimleri güldürdü, kimleri ağlattı?

Kazananlar: Bitcoin Hodler'ları

Bitcoin, 5 Aralık'ta psikolojik sınır olan 100 bin dolar eşiğini aştı. ABD'de Kongre'ye seçilen yüzlerce kripto dostu aday ve tarihin en kripto yanlısı hükümetiyle birlikte Bitcoin, 17 Aralık'ta 108 bin dolarlık zirveye ulaştı. Ancak yıl sonunda fiyat 96 bin dolara kadar geriledi.

CryptoQuant'a göre, 27 Aralık itibarıyla Bitcoin sahiplerinin yüzde 87'si hâlâ kârda. Bitcoin yatırımcıları arasında öne çıkanlardan biri ise MicroStrategy. Michael Saylor'ın yazılım şirketi, 27 Aralık itibarıyla 42 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor.

El Salvador da Bitcoin yatırımlarını artırarak toplamda 5.942 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla 576 milyon dolar değerinde. Japon yatırım firması Metaplanet ise aralık ayında 620 Bitcoin daha satın alarak portföyünü 1.762 Bitcoin'e çıkardı ve bu duyuruyla hisselerinde yüzde 5'lik bir artış yaşandı.

ABD kripto ETF ihraççıları

10 Ocak'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) için yapılan başvuruları onayladı. Bu adımla Bitcoin ETF'leri, 16 Aralık'ta toplam 129 milyar dolar yönetim altındaki varlıkla altın fonlarını geride bıraktı.

Memecoin çılgınlığı

2024'te memecoin'ler, büyük bir yükselişle yılın en iyi performans gösteren varlıkları arasında yer aldı. Dogecoin ve Shiba Inu, sırasıyla 45 milyar dolar ve 12 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Solana tabanlı Dogwifhat (WIF) token, yüzde 879 artarken, PEPE token yüzde 1.205 yükseldi.

Solana memecoin platformu Pump.fun, yıl boyunca yüzlerce memecoin'in piyasaya sürülmesini sağladı. Platformun toplam geliri 325 milyon doları buldu, ancak bu memecoin'lerin yüzde 98,6'sı piyasaya bile çıkamadı.

Kripto avukatları

Kripto dünyasında dava ve iflas süreçleri 2024'te de hız kesmeden devam etti. SEC, yıl boyunca 583 dava açtı ve toplamda 8,2 milyar dolarlık mali yaptırım uyguladı. Bloomberg Law'a göre, yalnızca iflas davaları üzerinden çalışan hukuk firmaları, 751 milyon dolar ücret aldı.

Kaybedenler: Dolandırıcılık ve hack kurbanları

2024'te dolandırıcılar, hack'ler ve güvenlik açıkları 303 farklı olayda toplam 2,2 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu, 2023'e göre yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor.

En büyük olaylardan biri, FBI tarafından Kuzey Kore bağlantılı olduğu düşünülen aktörlerin, Mayıs ayında Japon kripto borsası DMM'den 300 milyon dolar çalmasıydı. Ayrıca, PlayDapp platformundan 290 milyon dolarlık PLA token'ı ve Hindistan'ın önde gelen borsalarından WazirX'ten 235 milyon dolar çalındı.

Ünlülerin kripto hüsranları

Ünlü isimlerin kripto projelerine olan ilgisi bu yıl da devam etti. Ancak birçok proje başarısızlıkla sonuçlandı ve dava konusu oldu. Örneğin, Haliey Welch'in Hawk Tuah (HAWK) memecoin'i, 490 milyon dolarlık zirveye ulaştıktan sonra hızla 41,7 milyon dolara düştü.

Erken satanlar ve hiç girmeyenler

Bitcoin'i erken satanlar veya hiç yatırım yapmayanlar da bu yıl kaybedenler arasında yer aldı. Almanya, Temmuz ayında elindeki 50 bin Bitcoin'i satarak 2,8 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu Bitcoin'ler şu anda 4,7 milyar dolar değerinde.

Kripto suçluları

2024, kripto suçluları için ağır sonuçlar getirdi. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, ABD düzenleyicileri kripto şirketlerinden 19 milyar dolar değerinde dava tazminatı topladı.

2024, kazananlar için rekorlar yılı, kaybedenler için ise zor derslerle dolu bir yıl oldu. Kripto dünyası hızla değişmeye devam ederken, bu iniş ve çıkışların 2025'te nasıl şekilleneceği merak konusu...