20 dolarlık gelir elde etmek için kullandığı kredi dudak uçuklattı

Kripto para piyasasında yaşanan son olay, yatırımcıları hayrete düşürdü. Bir MEV botu, sadece 20 dolarlık bir kazanç için milyonlarca dolarlık kredi kullandı.

Çok Yüksek Risk Çok Düşük Kazanç

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişme, yatırımcıları şaşkına çevirdi. Bir MEV (Miner Extractable Value) botunun, sadece 20 dolarlık bir kâr elde etmek için 12 milyon dolara yakın bir kredi kullanması, sektörde geniş yankı uyandırdı.

Blockchain veri analiz şirketi Arkham Intelligence'in sosyal medya hesabından 5 Eylül tarihinde paylaşılan bilgilere göre söz konusu bot, bir kullanıcının 5.000 dolarlık Shuffle (SHFL) token işlemini hedef aldı. Bot, "sandviç" olarak bilinen bir stratejiyi uygulamak amacıyla 11,97 milyon dolar değerinde Wrapped Ether (WETH) kredisi çekti.

Arkham'ın raporuna göre bot toplamda 14 farklı işlem gerçekleştirdi. Bu işlemler kapsamında Aave ve Uniswap platformları üzerinden USDC ve WETH cinsinden yaklaşık 700 bin dolarlık kredi alıp verme ve geri ödeme işlemleri yaptı. Gerçekleştirilen tüm bu karmaşık işlemlere ve yüksek miktarlı kredilere rağmen, bot sadece 20 dolarlık bir kazanç elde edebildi.

Etherscan'den alınan verilere göre botun gerçekleştirdiği tüm bu işlemler yaklaşık 12 saniyelik bir süre içinde ve aynı blokta onaylandı.

Sandviç saldırısı (Sandwich Attack) olarak adlandırılan bu yöntem, saldırgan diğer kullanıcıların işlemlerini kendi işlemleriyle çevreleyerek piyasa fiyatlarını manipüle ediyor ve oluşan fiyat farkından kazanç sağlıyor.

Uzmanlar, bu olayın MEV botlarının her zaman büyük kazançlar elde edemeyeceğini gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, geçmişte bazı MEV botlarının kullanıcılarına önemli gelirler sağladığı da biliniyor. Örneğin, geçtiğimiz Nisan ayında "Jaredfromsubway" adlı bir MEV bot operatörü, PEPE ve WOJAK gibi popüler meme kripto para birimlerinin alım satımından yararlanarak bir hafta içinde 1 milyon dolar kazanmıştı.



Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.