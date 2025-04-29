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1inch Solana entegrasyonuyla kripto ekosistemini genişletiyor

1inch Solana entegrasyonuyla kripto ekosistemini genişletiyor
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Merkeziyetsiz borsa (DEX) toplayıcısı 1inch, Solana'da faaliyete başladı. Bu hamle, 1 milyondan fazla Solana tabanlı token için değer korumalı takas imkanı sunuyor. Solana'nın hızlı blok süreleriyle birleşen sistem, diğer ağlara göre daha verimli işlem deneyimi vaat ediyor.

1inch platformunun Solana Blockchain ağına entegrasyonu, kripto ekosistemindeki rekabeti yeni bir boyuta taşıyor. Son üç ayda Ethereum ve Layer-2 ağlarına kıyasla yüzde 33 daha yüksek DEX işlem hacmi, yüzde 400 daha fazla işlem ve yüzde 180 daha fazla aktif adres sayısıyla öne çıkan Solana, performansıyla dikkat çekiyor. 1inch, Solana'nın bu yükselen grafiğini değerlendirerek kullanıcılarına bir sentten daha az maliyetle işlem yapma olanağı sunuyor.

Solana Performansıyla DEX Hacminde Rakiplerini Geride Bıraktı

1inch entegrasyonu kullanıcılara optimize edilmiş oranlar ve açık kaynaklı akıllı sözleşme altyapısından yararlanarak takas işlemleri gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Bu hamle aynı zamanda 1inch'in Fusion protokolünü ilk kez Solana'ya getiriyor.

Fusion protokolü, kullanıcıların ideal takas değişkenlerini tanımlamalarına olanak tanıyor. Bu parametreler daha sonra Hollanda açık artırma mekanizmaları kullanılarak rekabet eden profesyonel piyasa sağlayıcılar tarafından yürütülüyor.

1inch temsilcisi, kullanıcıların Solana'da takas işlemlerini gerçekleştirirken "minimum ücretler" bekleyebileceklerini belirtti. Önümüzdeki aylarda çapraz zincir işlevselliğini de devreye sokmayı planlayan 1inch, Solana ile 10'dan fazla diğer Blockchain arasında takas imkanı sunmayı hedefliyor.

1inch'in Solana'ya genişlemesi, Blockchain ağının birkaç önemli DeFi metriğinde rakiplerinden daha iyi performans gösterdiği bir döneme denk geliyor. Dune Analytics'ten alınan verilere göre Solana, son üç ayda 539 milyar dolarlık DEX işlem hacmine ulaştı.

1inch temsilcisi, "Hem Solana hem de Ethereum, gelişen DeFi ortamında kritik roller oynuyor." açıklamasını yaptı. Ethereum'un ağ etkileri ve likidite derinliğinin bugün hakimiyetini sürdürdüğünü ancak Solana'nın performans iyileştirmeleri ve artan benimsenmesinin onu ciddi bir rakip haline getirdiğini sözlerine ekledi.

Entegrasyon ayrıca geliştiricilere 1inch Developer Portal aracılığıyla altı API'ye erişim sağlıyor. Bu API'ler, geliştiricilere 1inch-Solana altyapısı üzerinde yeni DApp'ler ve hizmetler oluşturmak için araçlar sunuyor.

12 Eylül 2024'te 1inch, çapraz zincir birlikte çalışabilirlik sorunlarına çözümünün detaylarını ilk kez açıkladı. 18 Eylül 2024'te ise, DEX toplayıcısı kullanıcıların kendi gözetimlerini korurken dijital varlıklarını çapraz zincir takas etmelerine olanak tanıyan "Fusion+" özelliğini tanıttı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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