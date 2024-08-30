Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

15 milyar dolarlık Bitcoin satışı kripto piyasasını sarsabilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İflas eden kripto para borsası Mt. Gox ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin elindeki toplam 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu dev satış dalgasının, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatlarını ve tüm kripto para piyasasını derinden etkilemesi bekleniyor.

Mt. Gox ve ABD hükümetinin elindeki devasa Bitcoin miktarının piyasaya sürülmesi, yatırımcıları tedirgin hale getiriyor. Toplam değeri 15 milyar doları bulan bu satışların, önümüzdeki aylarda kripto para piyasasını sarsması bekleniyor.

Bitcoin İçin Eylül Ayı Kritik Bir Dönem Olacak

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kasasında toplam değeri 12,1 milyar dolar olan 203 bin Bitcoin bulunuyor. Buna ek olarak iflas eden kripto borsası Mt. Gox ise 2,7 milyar dolar değerindeki 46 bin Bitcoin'i dağıtmaya hazırlanıyor. Kaiko'nun son raporuna göre bu Bitcoin'lerin 2024 sonuna kadar Kraken üzerinden piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Uzmanlar, bu satışların piyasayı alt üst etmeyeceğini düşünüyor. Kraken'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen BTC ETF işlemlerini sorunsuz yönetmesi, bu iyimserliğin temel nedenleri arasında yer alıyor. Fakat yatırımcılar duruma yine de temkinli yaklaşıyor.

Mt. Gox mağdurları, on yıldır bekledikleri Bitcoin'lerin değerinin %8.500 artması nedeniyle satış yapmaya hevesli olabilirler. Ancak Temmuz ayında gerçekleşen 4 milyar dolarlık büyük dağıtımda, beklenenin aksine büyük bir satış dalgası yaşanmadı. Glassnode'un analizine göre alacaklılar, nakit yerine Bitcoin almayı tercih etti.

Bitcoin fiyatı, son dönemde yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle aylık bazda %10,7 düşüş gösterdi ve 60 bin doların altına geriledi. Bitcoin'in Ağustos ayını kazançla noktalayabilmek için ay sonunda 64.300 dolar seviyesini görmesi gerekiyor.

Bitfinex analistleri, yaz aylarındaki düşük işlem hacminin Eylül'de de devam edebileceğini ve bunun Bitcoin'in 63.900 dolarlık direnci kırmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Ayrıca Bitcoin'in Eylül ayı performansının son yıllarda genellikle negatif olduğuna dikkat çekiyorlar.

Kripto para dünyasının gözü, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek bu büyük satışlarda olacak. Piyasanın bu satış baskısına nasıl tepki vereceği, Bitcoin'in geleceği açısından belirleyici olacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Dumlupınar'da protokol krizi! CHP lideri Özel, Bakan Yerlikaya'yı topa tuttu

Dumlupınar'da protokol krizi! CHP lideri Özel, Bakan Yerlikaya'yı topa tuttu

 Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Frankfurt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Midtjylland maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Union SG maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Union SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title