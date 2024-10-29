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12 yıllık hareketsiz Bitcoin cüzdanından ilk transfer

12 yıllık hareketsiz Bitcoin cüzdanından ilk transfer
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2012 yılında sadece 8.000 dolar değerindeki 749 Bitcoin (BTC) saklayan bir kripto para cüzdanı, yaklaşık 12 yıllık hareketsizliğin ardından hareket gösterdi. Salı sabahı gerçekleşen transferde, cüzdandan 159,2 BTC (11,3 milyon dolar) çıkış yaptı. Değeri yükselen Bitcoin ile birlikte, cüzdandaki varlıklar 6.500 kat artarak 53,2 milyon dolara ulaştı.

2024'ün ilk çeyreğinde kripto para dünyasında dikkat çeken balina hareketleri devam ediyor. Mart ayında 6 milyar dolarlık dev transferle başlayan süreç, spot Bitcoin ETF onayının ardından 2 milyar dolarlık hareketsiz Bitcoin'in harekete geçmesiyle devam etti.

Erken Dönem Bitcoin Yatırımcısından Dev Transfer

Blockchain araştırmacısı Mempool'dan elde edilen verilere göre büyük transfer UTC 07:28'de kaydedildi. Zincir üstü izleme platformu Whale Alert'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı bilgilere göre, söz konusu adres son işlemini 10 Kasım 2012'de tarihinde yaptı.

Cüzdan sahibinin kimliği henüz bilinmiyor. Blockchair verilerine göre gönderimin 124,2 BTC'lik (8,8 milyon dolar) kısmı değişim olarak etiketlendi ve muhtemelen göndericinin cüzdanıyla ilişkili yeni bir adrese transfer edildi. Kalan 35 BTC (2,4 milyon dolar) ise farklı bir adrese aktarıldı.

Verilerine göre Bitcoin'in değeri şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 4 altında, 71.136 dolar civarında işlem görüyor. Bu rakam, söz konusu cüzdandaki Bitcoin'lerin 2012'den bu yana yaklaşık 6.500 kat değer kazandığını gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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