1 Solana ile milyoner oldu: Yatırımcıdan 169 doları 435 bin dolara çeviren hamle!

Bir yatırımcının, yalnızca 169 dolarlık bir yatırımla 435 bin dolarlık bir kazanç elde ettiği olay, 2024 kripto piyasasının çılgın yatırım hikayeleri arasında yer alıyor.

Söz konusu yatırımcı, 1 Solana (SOL) karşılığında toplamda 19,79 milyon Salvator Mundi (MUNDI) satın aldı. Bu işlem, 25 Ekim'de bir başka meme coin olan Ban'in lansmanına paralel olarak gerçekleşti. Ancak yatırımcı, Ban'in hızlı yükselişi ve 60 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşması karşısında "kaçırma korkusuna" (FOMO) kapılmak yerine, Salvator Mundi'ye yatırım yapmayı tercih etti.

Yaklaşık bir ay boyunca elinde tuttuğu bu kripto para birimini Kasım ayı sonunda 1.428 Solana'ya (yaklaşık 336,9 bin dolar) sattı. Yatırımcı, elinde kalan 1,6 milyon MUNDI'yi ise hala muhafaza ediyor ve bu miktar yaklaşık 99 bin dolar değerinde.

Meme coinlerin çılgın kazanç potansiyeli

Sanat temalı meme coinler, 2024 yılı boyunca "bir gecede zengin olma" hikayeleri yarattı. Örneğin, Just a chill guy (CHILLGUY) isimli bir meme coine 0,75 SOL yatıran başka bir yatırımcı, yatırımını 38.399 kat artırarak 160 doları 6 milyon dolara çevirdi. Ancak bu tür başarı hikayelerinin tekrarlanması, özellikle telif hakları gibi yasal sorunlar nedeniyle her zaman mümkün olmayabiliyor.

Daha kalıcı bir örnek ise Güney Koreli sanatçı dricstudio'nun lansmanını yaptığı FRIC (FRIC) isimli meme coin oldu. Bu token, sadece bir saat içinde 6.300 doları 1,5 milyon dolara dönüştüren bir başka başarı hikayesine imza atmıştı.

Risk faktörü göz ardı edilmemeli

Her ne kadar büyük kazanç hikâyeleri dikkat çekse de meme coin piyasası aşırı riskli bir alan olarak biliniyor. Binance'in Kasım ayında yayımladığı bir rapora göre, şimdiye kadar piyasaya sürülen meme coinlerin yüzde 97'si başarısız olmuş durumda. Bu da bu tür yatırımlarda büyük kazanç kadar büyük kayıp riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.