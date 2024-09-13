0xScope, kripto şirketleri için veri boşluğunu dolduruyor

Yapay zeka ve Web3 teknolojileri, kripto şirketlerinin verilere erişim ve analiz yöntemlerini dönüştürerek daha bilinçli kararlar almalarını ve rekabet üstünlüğü elde edebilmelerini sağlıyor. En son düzenlenen Kore Blockchain Week'te 0xScope Kurucu Ortağı ve COO'su Raffaele Ragini'nin Web3'teki en son yapay zeka yeniliklerini vurgulayan AI Synergy paneline katılmıyla ön plana çıktı.

Panel sırasında Ragini, 0xScope'un yapay zeka destekli Web3 veri analitiğindeki son gelişmelerini paylaşarak platformu kripto şirketleri için veri açığını kapatmada önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Ragini yaptığı açıklamada, birçok kripto şirketinin karşı karşıya olduğu kritik soruna değindi: "Günümüzün değişken piyasasında şirketlerin ham veriden daha fazlasına ihtiyacı var. Token fiyat dalgalanmalarının ardındaki güçleri anlamak için eyleme dönüştürülebilir içgörülere ihtiyaçları var. Ancak, birçok birincil piyasa şirketi bu tür analizler için gerekli verilerden yoksun. 0xScope, yapay zeka odaklı analiz ve Web3 ekosistemlerinin derinlemesine anlaşılması üzerine inşa edilmiş bir platform sunarak bu boşluğu dolduruyor ve şirketlerin bir adım önde olmalarını sağlıyor."

0xScope Web3 Şirketlerine Belirleyici Bir Avantaj Sağlıyor

0xScope'un Web3 AI şirketleri arasında sahip olduğu en önemli avantaj, şirketin zaman içinde geliştirdiği birinci sınıf kapsamlı Web3 veritabanıdır. 0xScope, aylık 400.000'den fazla aktif kullanıcıya ve 200'den fazla B2B müşterisine hizmet verirken Web3 Bilgi Grafiğini geliştirmek için yaklaşık iki yıl harcadı. Sonuç olarak bu veri tabanı, bugün birçok Web3 kripto şirketinin karşılaştığı veri açığını çözmek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Ragini, "0xScope, bu veri boşluğunu başarıyla doldurarak birincil piyasa şirketlerine bu zorlukları etkili bir şekilde aşmak için ihtiyaç duydukları yapay zeka odaklı Web3 verilerini sağlıyor. Geniş veri kümeleri biriktirerek ve benzersiz içgörüler sunarak 0xScope, kripto şirketlerine token fiyat hareketlerini anlama ve bunlara göre hareket etme konusunda belirleyici bir avantaj sağlıyor," diyerek sözlerini tamamladı.

0xScope tarafından toplanan Web3 verileri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kamuoyu Görüşü Verileri: Yatırımcıların piyasa duyarlılığını ölçmelerine ve trendleri büyük ilgi görmeden önce tahmin etmelerine yardımcı olur.

Zincir Üzerinde Veri: Tokenomik, anomaliler ve önemli cüzdan sahiplerinin davranışları hakkında derin bilgiler sağlar.

Borsa Verileri: Piyasa faaliyetlerinin net bir görünümünü sunarak şirketlerin daha bilinçli alım satım kararları almasını sağlar.

Temel Veriler: Uzun vadeli stratejiler için gerekli olan ETF akışları ve makroekonomik faktörler gibi kritik piyasa göstergelerini izler.

Bu farklı veri kümelerini tek bir platformda birleştiren 0xScope, şirketlerin gizli fırsatları ortaya çıkarmasını, piyasa hareketlerine daha hızlı yanıt vermesini ve daha iyi, veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

0xScope Verilerine Göre

Kurumsal Hesapların Artış Oranı

Kurumsal hesaplar, kripto piyasasının boğa tuzağının başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 23 Haziran 2021 tarihinden bugüne kadar %50 ila %65 arasında artış göstermiştir. Örneğin, GSR Markets ile ilişkili 13 adresten 7'si 23 Haziran 2021'den sonra oluşturulurken, Ethereum'daki 30 Amber Group adresinden 19'u bu tarihten sonra oluşturuldu.

Aktif Adreslerin Sayısı

Ethereum ağında en az 1TX yapan toplam aktif adres sayısı 2021 ve 2024 yılları arasında 87,9 milyondan 176,8 milyona yükselmiştir.

Toplam İşlem Sayısı

Ethereum ağında yapılan toplam TX sayısı 21 Haziran 2023 itibariyle 541 milyondan şu anda 1252 milyona yükselmiştir.

0xScope Hakkında

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile 0xScope'un güçlü bir veri katmanı oluşturma taahhüdü, yapay zekanın Web3'e entegrasyonuna öncülük etmeye yardımcı olmaktadır. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan en kapsamlı Web3 veri tabanı ile 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerde sektöre öncülük etmeye devam etmektedir.

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