Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: "2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı"
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Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: "2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı"

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: "2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı" Kripto para dolandırıcılığında binanın güvenlik şefi konuştu Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası...

Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: "2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı"

Kripto para dolandırıcılığında binanın güvenlik şefi konuştu

İSTANBUL - Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası sonrası çok sayıda vatandaş mağdur olduğunu belirterek şikayette bulundu. Şikayetler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Thodex'in Göztepe'deki ofisinin güvenlik şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin olarak, "Lüks araçlarla geliyorlardı. 2 günde yaklaşık 300 kişi mağdur olduğu gerekçesiyle buraya geldi" dedi.

Türkiye'de özellikle son yıllarda oldukça fazla talep gören kripto para dünyasında şok etkisi oluşturan olay yaşandı. Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda k 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirket Göztepe'de bulunan ofisine adeta akın etti. Şirketin bulunduğu iş merkezinin Güvenlik Şefi Gürsel Yalçın olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

Öte yandan şikayetler sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

"2 günde 300 kişi bu şirketin önüne geldi"

Çok sayıda mağdur kişinin şirket önüne geldiğini belirten Güvenlik Şefi Gürsel Yalçın, "Biz de bu olayı sosyal medya üzerinden öğrendik. Burada bir mağduriyet var. Kendileri bu iş merkezi'nin kiracısıydı. Olayla ilgili mağdur olanlar buraya birkaç gündür gidip geliyor. Olayla ilgili sürekli şikayetler geliyor. Sürekli olarak personel değiştiren bir firmaydı. 40'a yakın çalışanı vardı. İki günde toplam şikayet için 200 ya da 300 kişi gelmiştir" diye konuştu.

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Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: '2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı'
Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: '2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı'
Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: '2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı'
Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: '2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı
Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı
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