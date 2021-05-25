Kripto Para vergisi var mı? Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan kripto para düzenlemesi açıklaması

Son dakika haberine göre Türkiye'de kripto para borsaları henüz regüle edilmemiş durumda. Tam hukuki altyapıları da yok. Ancak regülasyon ve vergilendirme konusunda çalışmalar var. Merkez Bankası ilk adımı attı. Daha kapsamlı düzenlemeler bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de kripto paralara yönelik popülerlik her geçen gün daha da artıyor ve regülatörler bu konuda çalışmalara hız verdi.

KRİPTO PARA VERGİSİ VAR MI?

Merkez Bankası tarafından çıkartılan yönetmeliğe ek olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gibi üst düzey isimlerin yaptıkları açıklamalar da kripto paralarda vergilendirmenin yakın olduğunu ortaya koymuştu. Elvan, Bloomberg'e verdiği söyleşide ise kripto paraların vergilendirmesi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Elvan, konu hakkında şunları ifade etti:

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"Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor."

Elvan bu açıklaması ile yakında kapsamlı bir regülayon geleceğinin ve vergilendirmenin de olacağının sinyalini vermiş oldu. Daha önce de bu konuda çeşitli açıklamalar yapılsa da Elvan'ın ilk defa bu kadar net konuştuğu görülmekte.

"Vatandaşlar, Yönetemeyecekleri Riskler Almamalı"

Elvan, çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını duyurduktan sonra, vatandaşlara da kripto para uyarısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı, vatandaşların özellikle "yönetemeyecekleri riskler almamaları" gerektiğini vurguladı.