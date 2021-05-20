Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı
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Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı

Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bankamatiklerden para çeken şahısların durumundan şüphelenen polis ekipleri, kovalamaca sonucu 7 şüpheliyi üzerlerindeki 48 bin lira ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede zanlıların, vatandaşlara gönderdiği sahte linkler aracılığıyla Instagram hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar aracılığıyla 'kripto para yatırımı' ve 'kazanma garantili bahis kuponu' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheliyi daha gözaltına alırken, zanlıların aynı yöntemle 12 kişiye yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli 'adli kontrol' kapsamında, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet birimleri, bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, sosyal medya üzerinden kendilerine sunulan her linke tıklamamalarını istedi. - MERSİN

Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı
Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı
Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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