Kripto Para, Türkiye'de ilk kez TRT'de mercek altına alınıyor
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Kripto Para, Türkiye'de ilk kez TRT'de mercek altına alınıyor

Kripto Para, Türkiye'de ilk kez TRT'de mercek altına alınıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kimine göre çağın teknolojisi, kimine göre yüzyılın aldatmacası: Kripto para. TRT Haber, kripto para hakkında bilinmeyenleri hem uzmanlarına hem de mağdurlarına sordu.

Kimine göre çağın teknolojisi, kimine göre yüzyılın aldatmacası: Kripto para. TRT Haber, kripto para hakkında bilinmeyenleri hem uzmanlarına hem de mağdurlarına sordu. Ortaya her yönüyle düşünülmesi gereken bir tablo çıktı.

"Dijital Gizem: Kripto Para" belgeseli 2009'da manifesto niteliğinde bir metinle ortaya çıkan Bitcoin'in 15 yılda geldiği noktayı inceliyor. Bir kumar aracı mı, yoksa uzun vadede dünyaca kabul görecek bir yatırım aracı mı? Kripto para güvenli bir yatırım aracına dönüşebilir mi? Bitcoin'le ilgili merak edilen her şey TRT Haber'in hazırladığı belgeselde ekranlara gelecek.

TRT Haber'in yapımını gerçekleştirdiği ve çekimleri 45 gün süren belgeselde 15 kişilik bir ekip görev aldı. Koordinatörlüğünü Kemal Soğukdere'nin yaptığı belgeselin senaryosunu Ahmet Bağçeci yazdı. Yönetmenliğini Mustafa Yıldırım'ın yaptığı belgeselde, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, FED Eski analisti Erkin Şahinöz, Tarihçi-Yazar Dursun Ali Yaz, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gibi alanında uzman isimlerin yanı sıra kripto para mağdurları ve yatırımcıları ile röportajlar gerçekleştirildi.

"Dijital Gizem: Kripto Para" belgeseli 27 Haziran Pazar günü saat 21.00'de TRT Haber'de.

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Kaynak: Hürriyet

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