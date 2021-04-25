Son dakika haberleri... Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi de gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi de gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi de gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu öğrenildi. 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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