Son dakika haberleri... Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in kız kardeşi de gözaltına alındı

Son dakika haberler... KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.