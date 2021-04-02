Kripto para platformu ABD'de borsada işlem görme onayı aldı

ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformlarından Coinbase, hisselerini ABD'de borsanın "Nasdaq Endeksi"ne kote ettirmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nundan (SEC) onay aldı.