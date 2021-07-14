MPAX coin sahibi kaçtı mı? Kripto para piyasasında bir vurgun daha! PMAX hakkında 12 binden fazla şikayet var! MPAX coin nedir?
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MPAX coin sahibi kaçtı mı? Kripto para piyasasında bir vurgun daha! PMAX hakkında 12 binden fazla şikayet var! MPAX coin nedir?

MPAX coin sahibi kaçtı mı? Kripto para piyasasında bir vurgun daha! PMAX hakkında 12 binden fazla şikayet var! MPAX coin nedir?
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Daha önce Thodex olayı ile coin piyasasında on milyonlarca dolar vurgun yaparak yurt dışına kaçmasının ardından yakın zamanda kurulan ve yatırımcılarına yüzde 45'e kadar aylık kazanç vaadinde bulunan MPAX coin, sosyal medyada dolaşan iddialara göre 13 milyon dolar gibi bir para ile buharlaşmış durumda ve CEO yurt dışına kaçtı.

Kripto Para piyasasından ikinci vurgun haberi de geldi. Thodex kripto para piyasasından on milyonlarca dolar vurgun yaparak yurt dışına kaçmasının ardından iddialara göre Mpax Coin'in de 13 milyon dolar gibi bir para ile aynı yolu izlediği söylenmekte.

MPAX COİN NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde faaliyetine başlayan MPAX coin standart bir coin gibi görünürken MPAX coini cüzdanlarında tutan yatırımcılara yüzde 45'e kadar aylık kazanç vaat ediyordu. Ünlü isimlerle çekilen reklamlar ile kullanıcıların ilgisini arttıran MPAX coin son dönemde şikayetler ile gündemde.

MPAX COİN SAHİBİ KAÇTI MI?

Bursa'da Avukatlık yapan Arife Tuğba Çetinkaya, Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın 'Mpax Coin' isminde bir para çıkardığını belirterek, bunun bir kripto para bile olmadığını belirterek, kendilerine 300'e yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını, ancak gerçek mağdurların sayısının 12 bin civarında olduğunun altını çizdi.

Avukat Çetinkaya, "Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs 'Mpax Coin' olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Bir kripto para borsa kuruluşunda 'MPAX coin' işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 20 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar. Bilinen bir kripto para borsasında bunun yayınlanması ve şirketin CEO'sunun video bağlantıları gerçekleştirerek, 'Bu kripto parayı elinizde tutun. Bir sene sonra Dubai'den malikane alabilecek seviyeye geleceksiniz' demesi, Erkan. A olarak kendisi tanıtan Eren D.'nin sosyal medyada paylaşımlar yaparak insanların güveninin sağlamaya çalışması, aslında bu oyunun bir parçası" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: SABAH

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