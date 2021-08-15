Kripto Para Piyasaları Güvenli Mi?
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Kripto Para Piyasaları Güvenli Mi?

Kripto Para Piyasaları Güvenli Mi?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto para piyasalarının güvenirliğinden söz etti.

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto para piyasalarının güvenirliğinden söz etti.

Belli bir fiyat düzeyinin üzerinde kalmayı başarmış, piyasa koşullarını belli bir seviyede yerine getirmiş belli süreçlerini tamamlamış ve itibar kazanmış kripto paraların, yatırım aracı olarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların güvenini çok önceden kazandığını aktardı. Kripto para piyasalarının henüz resmi bir otorite tarafından tanımlanmadığını bu nedenle yüksek risk içerdiğini söyledi. Çakıcı, yatırım yaparken aşırıya kaçılmaması gerektiğini tavsiye etti.

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Kaynak: Wise.tv

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