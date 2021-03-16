Kripto para nedir, nasıl alınır? Kripto para özellikleri nedir?

Kripto para nedir sorusu hakkında pek çok insan araştırma yapmaktadır. Kripto para, işlemleri güvenceye almaya yönelik kriptografi yani şifreleme kullanan bir sanal unsurdur. Kripto para nedir, nasıl alınır, nasıl üretilir ve hangi yollarla alındığı araştırılıyor. Kripto paralar arasında bitcoin, altcoin kavramları ön plana çıkmaktadır. İşte son günlerde sıkça kullanılan kripto para kavramıyla ilgili bilgiler...

Kripto para ile ilgili son çıkan haberler dijital paraların gündelik hayata da entegre olacağını gözler önüne serdi. Kripto piyasasının temelini oluşturan Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Kripto para borsalarında 48 bin dolar seviyesine kadar dayanan Bitcoin, reel hayatta da kullanıma başlandı. Miami Belediyesi'nin 11 Şubat Perşembe günü yapmış olduğu toplantıda işçilerin maaşlarının Bitcoin olarak ödenmesi oylandı. Oylama sonucunda Bitcoin ile ödemeye onay çıktı.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para (veya kripto varlık), işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur.

Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.

Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır.[8] Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir.

Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.

Özellikleri

Bir kripto paranın şu 6 özelliği olması beklenir:

Merkeziyetsizlik,

İşlem ve sahip kayıtları,

Yeni arz oluşturma kuralları,

Sahipliğinin kriptografik tekniklerle sadece sahibince ispat edilebilmesi,

Paranın sadece sahibinin emriyle el değiştirebilmesi,

Aynı anda aynı kripto para için birden fazla işlem yapılırsa sadece birinin yerine getirilmesi.

Kripto para temelde bir elektronik paradır ve onun genel özelliklerini aynen taşır: