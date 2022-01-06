Kripto para neden düşüyor? Kripto paradaki düşüşün nedeni nedir? Coinlerin düşüşü devam edecek mi? Bitcoin neden düşüyor 2022?

Kripto para neden düşüyor? Son dönemde gündeme sıkça gelen kripto para piyasaları büyük düşüş yaşamakta. Bu düşüş ile beraber birçok kişi maddi yönden zarara uğruyor. Bitcoin ve ethereum gibi birçok kripto para biriminin popüler olmasının ardından çok fazla yatırım toplamış ve büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Son günlerde kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüş ile birlikte piyasaları takip eden pek çok kişi tarafından merak edilen konu ise düşüşe sebep olan etkenler oldu. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar internette en çok "Kripto para neden düşüyor? Kripto paradaki düşüşün nedeni nedir? Coinlerin düşüşü devam edecek mi? Kripto para ne zaman yükselir? Bitcoin neden düşüyor?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün nedenlerini ve güncel kripto para piyasalarındaki rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasaları 2022 yılının ilk günlerinde de düşüşüne devam ediyor. Bu düşüşe neden olan faktörler ise Çin'in kripto paralara karşı sert tutum sergilemesi, İran'ınenerji ihtiyacı nedeniyle bir süreliğine kripto para madenciliğini yasaklaması, AB ülkelerinin başlattığı regülasyon çalışmaları gösterilebilir. Ancak son dönemde Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına gideceğinin sinyallerinin verilmesi etkisi ile kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 43 bin 160 dolar seviyelerinde değerleniyor.

KRİPTO PARADAKI DÜŞÜŞÜN NEDENİ NEDIR?

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşün en büyük nedenlerinden biri ise Kazakistan. Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükselmişti. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü olmuştu. Kazakistan'da yaşanan ayaklanmalar sonrası halk sokağa döküldü. Akaryakıt zammı sonrası çıkan olaylar nedeniyle hükümet istifa etti. Yaşananlar ve FED tutanakları sonrasında Bitcoin sert düşüş yaşadı.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade edilirken ülkede olaylar patlak verdi. Akaryakıt zamları sonrasında ayaklanan halk, sokaklarda protesto başlattı. Ortalığın karıştığı ülkede hükümet istifa etti. Yeni dönemde nasıl bir yol haritası izleneceği ise henüz belirsiz.

Bitcoin şu sıralarda, dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışa gitti. Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.

KRİPTO PARA DÜŞÜŞÜ NE KADAR SÜRECEK?

Kripto para piyasaları son dönemde görülen satıcılı seyrin derinleşmesiyle birlikte yatırımcılarda korku eğilimi artışa geçti. Yeni bir rallinin tekrar görülebilmesi için balinaların yüklü miktarda alıma geçmesi gerekiyor.

Ayrıca Çin'in sert tutumu, İran'ın enerji ihtiyacı kaynaklı getirdiği yasak ve Kazakistan'daki iç kargaşa piyasalardaki yatırımcıları olumsuz olarak etkiliyor. Kripto paraların tekrar değer kazanması için tekrar yatırımcı güveni kazanmaya başlaması ve balina olarak nitelendiren büyük yatırımcıların tekrar alım yapmasıyla bu düşüşün durması mümkün.

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