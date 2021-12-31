Kripto para mağdurlarından suç duyurusu

ANKARA'da, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 50 kişilik grup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde toplanan 50'ye yakın kişi, kripto para borsası 'Smart Trade Coin' ve firmayla bağlantıları bulunan 25 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kripto para mağdurlarının avukatı Yağız Kaya, 50 binin üzerinde kişinin 'saadet zinciri' şeklinde düzenlenen dolandırıcılık sistemiyle mağdur edildiğini, bugüne kadar çeşitli illerde 30 suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Avukat Kaya, evini, arabasını, arsasını satarak, kredi çekerek şirkete yatırım yapanların mağduriyetinin giderilmesi için şüpheliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığını söyledi. Kaya, " Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketinden bahsediyoruz. Söz konusu şirket Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta ancak 50'den fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirmektedir. Saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketlerini incelediğimizde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığını tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

?