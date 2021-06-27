Kripto para mağdurlarından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto para mağdurlarından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru

Kripto para mağdurlarından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kamu idareleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kripto parayla ilgili gelen şikayetleri inceliyor.

Kamu idareleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kripto parayla ilgili gelen şikayetleri inceliyor.

Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen bir başvuruda vatandaş, 2021 yılında arkadaşının bir internet sitesinden kripto para alıp yatırım yapabileceğini söylediğini, siteye üye olduktan sonra arkadaşının yatırım danışmanından tüyo aldığını, hep aynı kripto parayı almalarını tavsiye ettiğini belirtti. Vatandaş, yatırdığı paranın belli bir kısmını da geri çekince güveninin arttığını ve birkaç arkadaşının da aynı sisteme üye olup yatırım yapmasına yardımcı olduğunu ancak kripto para değer kazandıktan sonra parayı çekmek istediğinde kendisinden para talep edildiğini belirtti. Başvurucu, arkadaşlarının da hiç çekim yapmamış olmalarına rağmen onlardan da para talep edildiğini, hatta para bir an önce yatırılmadığı takdirde sitenin bakıma gireceği ve kapanacağı hususunun e-posta ile bildirildiğini söyledi. Sosyal medyada yüzlerce Türk vatandaşının hesaplarını onaylamayarak paralarına el koyup dolandırdıklarını anladığını bildiren başvurucu, bu sitenin hala açık olduğunu ve insanları dolandırmaya devam ettiğini kaydetti. Başvurucu, site erişim iptali için dava açmak istediğinde dosyanın siber suçlara yönlendirildiğini, ancak yurt dışı menşeili site olduğundan herhangi bir işlem yapılamadığını ifade ederek, ilgili site hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve kripto para sitelerinin kapatılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, yaptığı incelemelerin ardından başvuruyu karara bağlayacak. - ANKARA

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kripto para mağdurlarından Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 13:24:36. #1.16#

title