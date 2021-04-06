Kripto para ile sandalye satıyor
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Kripto para ile sandalye satıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para ile sandalye satıyorBursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, bir sandalye şirketi kripto para ile ürün satışı gerçekleştiriyor.

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Kripto para ile sandalye satıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, bir sandalye şirketi kripto para ile ürün satışı gerçekleştiriyor.

İnegöl ilçesinde sandalye üretimi yapan Ramiz Coşkun, katıldığı Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda kripto para ile sandalye satışlarını gerçekleştiriyor. Küresel piyasa şartlarına uyum sağlamak için böyle bir adım attığını belirten Coşkun, "Global piyasada kripto paraya talep olduğunu gördük. Bizler de dedik ki neden ürünlerimizi bu şekilde satmayalım. Tabii yine normal TL, Dolar ve Euro olarak da satışlarımız devam ediyor. Biz bu konuyu ileriye dönük adım olarak görüyoruz. Müşterilerimizin ve esnafların da bize tepkisi olumlu oldu" ifadelerini kullandı.

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Kripto para ile sandalye satıyor
Kripto para ile sandalye satıyor
Kripto para ile sandalye satıyor
Kripto para ile sandalye satıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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