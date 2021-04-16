Kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ile ödeme yapmak yasak mı?
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Kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ile ödeme yapmak yasak mı?

Kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ile ödeme yapmak yasak mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; 'kripto para' ile ödeme işlemleri hakkında karar alındı. Peki, Bitcoin ile ödeme yapmak yasak mı? Kripto para ile ödeme yapılıyor mu?

Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak
Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı! Artık ödemelerde kullanılamayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kripto paraile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ile ödeme yapmak yasak mı?

KRİPTO PARAİLE ÖDEME YAPILIYOR MU?

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; 'kripto para' ile ödeme işlemleri Türkiye'de yasaklandı. Yönetmelik, 30 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlgili yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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