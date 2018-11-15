Kripto Para Güvenliği İçin Farklı Ödeme Yöntemleri Birleştirildi

Volentix'in Kripto Para güvenliğini artırmak için piyasaya yeni sürdüğü Verto cüzdan kullanıcıları bilgisayar korsanlığının ve dijital dünyanın hatalarından doğan risklerinden koruyor.

Volentix dijital varlıklar ekosistemi, zixipay ve blocktopus olmak üzere iki farklı üçüncü parti ödeme yöntemlerini birleştiren, Volentix ekosisteminin yerli dijital varlığı olan VTX'in nitelikli satışlarını kolaylaştırmak üzere kurulan çok birimli eş düzey indirilebilir Verto cüzdanını duyuruyor.

Verto, üçüncü parti takas sistemlerinin risklerini ortadan kaldırmak için ve dijital varlık işlemlerini desteklemek için Volentix Labs'in geliştirdiği yenilikçi bir indirilebilir cüzdan. Volentix'in ekosisteminde; temel sütun olan Verto'nun yanı sıra bu sistem içerisinde, kullanıcılara merkezileştirilmiş takas imkanı sunan VDEX, tanıtım ve pazarlama platformu Venue ve derecelendirmeler için kullanılan araştırma aracı Vespucci de bulunuyor.

Verto, varlık sahibinin özel anahtarlarının kontrolünü kişisel cihazlarından sürdürmesini planlıyor. Bu sayede muhafaza edilen varlıkların üçüncü parti kişilere devredilmesini önlemiş oluyor.

Bu uygulamayla birlikte üçüncü taraf bir aracıya güvenmenin getirdiği bilgisayar korsanlığı ve hata tabanlı riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Verto, 64 karakterli bir şifre ile kişilerin cihazlarındaki anahtar deposuna, şifrelenip saklanacak bir EOS tabanlı cüzdan yerleştirmeyi planlıyor.

Güvenlik gereği bu cüzdana uzaktan depolama yapılamıyor ve parola sıfırlamak da mümkün değil.

Ayrıca EOS blockchain üzerinde kimlik doğrulaması sistemini çalıştırmayı planlıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul