Kripto para dolandırıcılığında 6 şüpheli için tutuklama talebi
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Kripto para dolandırıcılığında 6 şüpheli için tutuklama talebi

Kripto para dolandırıcılığında 6 şüpheli için tutuklama talebi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında adliyeye getirilen 62 şüpheliden 6'sını tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KRİPTO para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında adliyeye getirilen 62 şüpheliden 6'sını tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 62 şüphelinin ifadesi alındı. Savcılık 6 şüpheliyi, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 

22 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK OLDU

Savcılık 22 şüpheliyi de "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 'Yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. HAKİMLİKTEKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYORSavcılık ifadelerinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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