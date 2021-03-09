'Kripto para dolandırıcılığı son 1 yılda 8,6 milyar dolara ulaştı'

ANKARA'da Narkasa Kripto Para Borsası CEO'su Erdal Kaya, "Chainalysis verilerine göre kripto para dolandırıcılığı son bir yılda 8,6 milyar dolara ulaştı. Teknolojiden uzak olan insanlar daha fazla dolandırılıyor" dedi.

Narkasa Kripto Para Borsası CEO'su Erdal Kaya, kripto para sektörünün son 3 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde yükseldiğini söyledi. Özellikle son 6 ay içerisinde kripto para hareketliliğinin dünya genelinde arttığını belirten Kaya, "Bitcoin fiyatının 10 bin dolar seviyelerinden 50 bin dolar seviyelerine yükselmesi kripto para dolandırıcılarının da dikkatini çekmeye başladı. Bu sektöre yönelik özel hareketler ve ataklar düzenlenmeye başladı. Chainalysis verilerine göre kripto para dolandırıcılığı son bir yılda 8,6 milyar dolara ulaştı. Burada ana hedef kitle daha çok teknolojiden uzak ve dolandırılmaya müsait insanlar. Biraz da yaşlı insanlar ana hedef kitle içerisinde aslında. Teknolojiden uzak olan insanlar daha fazla dolandırılıyor" dedi.

'DÜNYANIN EN GÜVENLİ İLK 50 KRİPTO PARA BORSASI İÇİNDEYİZ'Siber güvenliğin kripto borsaları için önem taşıdığını ifade eden Kaya, "Kripto para kelimesinin yanına ilk yazılması gereken kısım siber güvenliktir. Siz fonlarınızı normal klasik finansal araçları aldığınızda bankada saklıyorsunuz ya da altın dövizinizi evinizde saklayabiliyorsunuz veya banka kasasında. Kripto paranızı aldığınızda ya kripto para cüzdanında saklıyorsunuz ya da borsalarda saklıyorsunuz. Yüzde 90 oranında borsalarda saklanılıyor. Dolayısıyla sizin fonlarınız emanet borsalarda kalıyor. Bu fonların güvenliği çok önemli. Kullanıcıların, kripto para yatırımcılarının güvenli borsaları tercih etmeleri çok önemli. Dünyada bununla ilgili bir çalışma var. CER.live isminde bir şirket tarafsız olarak dünyadaki bütün kripto para borsalarını listelemekte. Bunları puana göre sıralamakta. Türkiye'den ilk 100 içerisinde 3 adet borsa var. Biz ilk sırada geliyoruz. İlk 50'nin içerisindeyiz. Dünyanın en güvenli ilk 50 kripto para borsası arasındayız" diye konuştu.'MÜŞTERİLERİMİZİN FONLARINI ÇEVRİM DIŞI ORTAMLARDA SAKLIYORUZ'Kaya, kişisel veri ve varlıkların güvenliği ile ilgili, "Kripto varlıkların yanında kripto para ticaretiyle uğraşan yatırımcıların da kişisel verilerinin güvende durması çok önemli. Çünkü hem saldırıya maruz kalmamaları hem de kişisel verilerinin gizliliği için bu çok önemli bir noktada. Biz müşterilerimizin fonlarını 'soğuk cüzdan' ismini verdiğimiz çevrim dışı ortamlarda saklıyoruz. Aynı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre (KVKK) VE Avrupa Birliği'ndeki benzer CDPR'a göre bütün müşterilerimizin verisini uygun şartlarda kişisel verilerini saklamaktayız" ifadelerini kullandı.'MAALESEF TÜRKİYE BU NOKTADA DÜNYADA 2'NCİ SIRADA'Kaya, kripto para yatırımcılarının güvenli borsaları ve ödeme kanallarını tercih etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsmi belli olmayan kripto para borsalarından fırsat var diye herhangi bir kripto para alınmamalıdır. Bu çok yoğun bir dolandırıcılık yöntemi. Arbitraje (tahkim) imkan verdiğini gösteren kripto para borsaları oluyor. Örneğin, bitcoin bugün 52 bin dolar diyelim. Başka bir borsa 48 bin dolar olarak gösteriyor. Siz de fonlarınızı oraya gönderiyorsunuz. 'Ucuzdan alıp pahalıdan satayım' diye ve sonra bir daha o borsaya ulaşamıyorsunuz. Paranız böylelikle dolandırılmış oluyor. Bir diğeri ise, normal ofislerimizde kullandığımız bilgisayarlarımızı hackerlar değişik yöntemlerle hackliyorlar ve bizden tekrar bilgisayarımızın içerisindeki bilgileri almak için kripto parayı fidye olarak istiyorlar. Bu da dünyada kripto para dolandırıcılığında çok büyük bir oran oluşturuyor. Kripto para fidyecilerinin ataklarına maruz kalan ülkeler sıralamasında maalesef Türkiye bu noktada dünyada 2'nci sırada geliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı