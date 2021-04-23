KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 78 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)
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KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 78 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 78 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

İSTANBUL DHA -  THODEX Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 78 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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