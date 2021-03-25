Kripto para caiz mi? Kripto para hakkında Diyanet açıklamaları

Kripto para caiz mi sorusu son zamanlarda çokça merak ediliyor. Diyanet kripto paralar hakkında açıklamalar yaptı. "Kripto paralar caiz mi?" sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Arkasında devlet yok. Buna bir güvence verilmiyor. Yarın bir gün sorun olsa hakkını arayacak bir kurum karşında yok" diyerek caiz olmadığını söyledi.

Son dönemde kripto paralara olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 62 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, şu sıralar 53 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasada kısa sürede dikkat çeken artışlar yaşanırken, büyük kar yapmak isteyenlerin de yatırım tercihi kripto paralar olmaya başladı. Kripto para hakkında Diyanet açıklamaları

KRİPTO PARA CAİZ Mİ?

Diyanet İşlerli Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan kripto para açıklaması:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital­-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre, özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'Saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir."

Cübbeli Ahmet Hoca konu hakkında şunları söyledi:

"İslamiyet'te elle tutulan, gözle görülen, alınan-satılan şeylere mal olarak bakılıyor. Esasen kağıt para da İslam'a göre para değil. Allah madenlerden altın ve gümüşü para olarak halk etmiştir. Bunun dışında para olarak hiçbir şey yaratmamıştır. Zümrüt de para olarak yaratılmamıştır, yakut da, pırlanta da... Eskiden İslamiyet'te somut şeyler mal olarak kabul edilirken, sonradan fıkıhçılar değeri olan soyut şeyleri de ekledi.

"GÜNAH, SEVAP DİYE BAKAMAYIZ"

Kripto paralara 'Günahtır, bunlar para değildir, bunların değeri yoktur' şeklinde bir yorum yapamayız. Bunun değerini piyasalar belirliyorsa, piyasalarda buna bir değer atfediliyorsa bunun bir değeri var. Bu noktadan günah, sevap diye bakamayız. Ama aldanma, aldatma yönünden bakabiliriz. İslami açıdan elle tutulmuyor, gözle görülmüyor diye bunun bir değeri yoktur diyemeyiz. Artık çoğu işlem dijitalden yapılıyor. Onu dediğimiz zaman elle tutulmayan gözle görülmeyen satılan her şeye sıkıntı girer.

"BİR GÜVENCESİ OLMADIĞI İÇİN CAİZ DEĞİLDİR"

Ama şu var, arkasında devlet yok. Buna bir güvence verilmiyor. Yarın bir gün kapandı gitti, kimin olduğu da belli değil nereye dava açacaksın, nereden hakkını isteyeceksin? Karşında böyle bir müessese olmadığı için biz fıkıh yönden caiz değildir diyoruz."