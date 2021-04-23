Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı
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Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 62 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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