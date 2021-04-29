Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
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Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istenen 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istenen 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına yaptığı itiraz karara bağlandı.

İtirazı değerlendiren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebin reddine karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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