Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 6 şüphelinin, Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 6 şüphelinin, Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sı hakkında soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulundu.

Savcılık, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Thodex'in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kripto para borsası Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:41:22. #1.16#

title