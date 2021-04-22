Kripto para borsası Thodex'in sahibi hakkında suç duyurusu
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Kripto para borsası Thodex'in sahibi hakkında suç duyurusu

Kripto para borsası Thodex'in sahibi hakkında suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer'in kurduğu Koineks A.Ş.'nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex'in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex'te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı.

Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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