Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı
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Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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