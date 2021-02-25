Kripto para borsası Coinbase halka arz için SEC'e başvurdu
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Kripto para borsası Coinbase halka arz için SEC'e başvurdu

25.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:01
Kripto para borsası Coinbase halka arz için SEC'e başvurdu

Kripto para borsası Coinbase Global Inc., Nasdaq'ta doğrudan halka açılma için başvuru yaptı.

Kripto para borsası Coinbase Global Inc., Nasdaq'ta doğrudan halka açılma için başvuru yaptı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) ilk başvuruyu 17 Aralık'ta yapan Coinbase, Perşembe günü de, SEC'e, resmi kayıt beyanı için gereken "Form S-1" dosyasını teslim ettiğini açıkladı.

Şirketin SEC'e teslim ettiği belgelerde yer alan verilere göre, 2012 yılında kurulan Coinbase Global Inc. 2020 yılında 1.27 milyar dolar gelir sağladı. Net gelirleri 322 milyon dolar olarak açıklanan şirketin işletme harcamaları da 869 milyon dolar olarak gösterildi.Açıklamaya göre şirket, en çok izlenen üç borsa endeksinden biri olan Nasdaq'ta "COIN" olarak adlandırılacak.Coinbase CFO'su Alesia Haas, geçen ay sonunda çalışanlara yolladığı notta, "doğrudan halka açılmanın" kripto ve Coinbase etik kurallarına daha uygun olduğuna inandıklarını vurguladı ve "Çünkü bu durum, tüm yatırımcılar için erişimi ve fırsatları demokratikleştiriyor," dedi.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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