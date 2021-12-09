Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (DHA) - KRİPTO para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Kenan A., adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl kullanıma sunulan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Kenan A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.


- İstanbul
Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

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