Kripto Paralara Kaybetmeyi Göze Alabildiğinizden Daha Fazla Para Koymayın

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci sanal para birimi Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin, "Kripto para birimlerine kaybetmeyi göze alabildiğinizden daha fazla para koymayın" uyarısı yaptı. Buterin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kripto para birimleri piyasalarının risk ve kazanç profilini çıkardı. Ethereum'un değeri 5 Şubat'tan beri yüzde 40 yükselirken, Buterin yatırımcıları olası riskleri tanımlamadan yanlış illüzyonlara kapılmaları konusunda uyardı.

"KRİPTO PARALAR YENİ VE AŞIRI DEĞİŞKEN"

Yalnızca hayati yatırımlar konusunda geleneksel yatırım araçlarının kripto para yatırımlarına göre daha faydalı olabileceğini söyleyen Buterin paylaşımında, "Hatırlatma: Kripto para birimleri, hala yeni ve aşırı değişken bir varlık sınıfıdır ve her an sıfıra düşebilir. Kripto para birimlerine kaybetmeyi göze alabildiğinizden daha fazla para koymayın. Hayat tasarruflarınızı nereye saklayacağınızı bulmaya çalışıyorsanız, geleneksel yatırım araçları hala en güvenli bahsinizdir" dedi.

RİSK ALINMASI İSTENMİYOR

Hisse senetleri ve menkul kıymetler hakkında yatırım önerileri sunmayan Buterin'in paylaşımı, yeni ve değişken bir varlık sınıfı olan kripto para birimlerine yatırım yapanların risk almasını istemeyen dünya genelindeki yasa düzenleyicilerinin uyarılarıyla örtüşüyor. Buterin, "Ethereum yatırımcıları dahil olmak üzere bütün kripto para birimi toplulukları bu uyarıları dinlemelidir. Dijital para birimlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmakla gerçekten topluma faydalı eylemlerde bulunmak arasındaki çizgiyi belirlemeliyiz" dedi.