Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi
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Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi

12.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:51

Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi Tehdit ederek para talep eden 5 kişi gözaltına alındı Şahsı tehditle mekana getirdikleri o anlar kamerada Üsküdar'da bir şahıs kripto para alması yönünde tavsiyede bulunduğu kişinin kar etmesi üzerine, tehdit ve hakaret ederek pay istedi.

Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi

Tehdit ederek para talep eden 5 kişi gözaltına alındı

Şahsı tehditle mekana getirdikleri o anlar kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir şahıs kripto para alması yönünde tavsiyede bulunduğu kişinin kar etmesi üzerine, tehdit ve hakaret ederek pay istedi. Kar eden şahsın gönderdiği parayı yeterli bulmayıp tehdit ve hakaret savuran 5 kişi gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da L.A. isimli bir kişi, S.A. adında bir şahsın tavsiyesi üzerine 200 bin dolarlık kripto para aldı. İlk olarak zarar eden kripto para daha sonra ise 130 bin dolar kara geçti. Paranın kar etmesi üzerine L.A. kazancından 7 bin dolar S.A. isimli şahsa gönderdi. Bunun üzerine S.A. parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesine isteyip L.A.'ya konum atıp buluşmak istedi. Belirtilen konuma gelen L.A., burada araçta bulunan R.H. isimli şahsın silah göstererek tehdit etmesi üzerine araca bindi.

Tehdit altında 10 bin dolar daha gönderdi

Silahla tehdit eden şüpheliler L.A.'yı Ünalan'da bulunan bir işyerine getirerek, burada tehditler savurdu. Bunun üzerine L.A., tavsiyede bulunan S.A.'nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, birkaç gün sonra L.A.'nın evine giderek tehti ve hakaretlerde bulunarak daha çok para istedi.

Tehditle para talep eden 5 kişi gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrasında L.A. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşadığı olayı anlatıp şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.A., S.S., R.H., A.Ç., ve A.N.T., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşyerinde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A., S.S., R.H., A.Ç., ve A.N.T., isimli şüpheliler, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Yağma", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şahsın işyerine götürüldüğü anlar kamerada

Kripto paradan kar eden L.A. isimli şahsın, şüpheliler tarafından araca alınarak işyerine götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yoğun trafikte bir anda durduğunu ve önce bir kişinin sonrasında ise bir kişinin daha araca binerek işyerine götürüldüğü ve işyerine girerek şahıslarla konuştuğu görülüyor.

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Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi
Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi
Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi
Kripto para al dedi, kar edince de tehdit ederek pay istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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