Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme

KRİPTO varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

KRİPTO varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto para piyasasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri dahil edildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla daha önce belirlenen yükümlülüklerden sorumlu olacak.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ