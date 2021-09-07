KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
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KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de Beşir B. (42), kripto para borsası platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MERSİN'de Beşir B. (42), kripto para borsası platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kentte dış ticaretle uğraşan Beşir B., 900 bin dolar parasını 4 ayrı kripto para borsasına yatırdı. Beşir B. hesabındaki 240 bin doların TL'ye çevrilmesi yönünde talimat verdi. Bir süre sonra talimatını kontrol için hesabına giren Beşir B. talebi dışında işlem yapıldığını ve hesabındaki paranın başka hesaba transfer edildiğini gördü. Beşir B. mağduriyetinin giderilmesi için parasını yatırdığı şirketle iletişime geçti, ancak şirketin kendilerinden kaynaklı herhangi bir olumsuz işlem yapılmadığı yanıtını aldı. Beşir B. bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beşir B.'nin avukatı Ahmet Ekin, müvekkilinin dört farklı kripto para borsası aracılığıyla yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Müvekkilinin, 2 Eylül'de 4 farklı kripto para borsasına 900 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Ekin, "Hesaba yatırılan 240 bin dolar bilgisi dışında başka bir cüzdana transfer edilmiş. Müvekkilim yatırdığı paranın başka bir cüzdana gönderildiğini görmüş, fakat önüne geçememiştir. Bu müvekkilimin bilgisi dışında olan bir işlemdir. Mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.

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KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KRİPTO BORSASINA YATIRDIĞI 240 BİN DOLARI KAYBOLAN İŞ İNSANI SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Haberler
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