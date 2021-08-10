Kriket camiası 2028 Olimpiyatları'nda yer almak istiyor

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), olimpik sporlar arasında yer almak için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), olimpik sporlar arasında yer almak için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

ICC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir çalışma grubunun görevlendirildiği ve öncelikli hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğu belirtildi.

Kriket 1900 Paris Olimpiyatları'nın programında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer