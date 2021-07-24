Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de

Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kriket Bayan A Milli Takımı Ağustos ayında İspanya'da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinin kamp hazırlıkları için Denizli'nin Güney ilçesine geldi.

Kriket Bayan A Milli Takımı Ağustos ayında İspanya'da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinin kamp hazırlıkları için Denizli'nin Güney ilçesine geldi.

24 Ağustos'ta İspanya'da T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Eleme maçları olacak. Zorlu müsabakalar öncesi kadrosunda önemli oyuncular bulunduran Kriket Bayan A Milli Takımı ise hazırlıklarına başladı. Kamp için Denizli'nin Güney ilçesine gelen milliler, burada yapacakları antrenman ve hazırlıklarla elemelere maçlarına katılacak. - DENİZLİ

Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de
Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Seda Sayan Serra Arıtürk Kaan Yıldırım
Spor Can Bartu Burak Elmas Metin Oktay Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 10:59:33. #1.14#

title