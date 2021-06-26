Kreşteki Minikler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadılar
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Kreşteki Minikler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadılar

Kreşteki Minikler, Mezuniyet Heyecanı Yaşadılar
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minikler, mezuniyet heyecanı yaşadılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören minikler, mezuniyet heyecanı yaşadılar. Karnelerini alan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri ailelerine sundular.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde üç yıldır eğitim gören minikler, ilk mezuniyetlerinin heyecanını yaşadılar. Minik öğrencilerin mezuniyet törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş ve öğrencilerin aileleri katıldı. Mezuniyet programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, bir konuşma yaptı.

Çocuklarımız, Bizim Geleceğimiz

Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın mezuniyet töreninde burada olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız, hepimizin geleceği. Yarının doktorları, mühendisleri, öğretmenleri onlar olacaklar. İlk kez mezuniyet heyecanı yaşıyorlar. Bundan sonraki süreçte de ortaokul, lise ve üniversitede mezuniyet heyecanı yaşayacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak kreşlerimiz ve kurslarımız vasıtasıyla çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızı iyi eğitirsek, ülkemiz daha refah yarınlara kavuşacaktır. Mezuniyet törenine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkal'ın konuşmasının ardından mezun olan gruplar, hazırladıkları dans gösterilerini mezuniyet heyecanını paylaşan ailelerine sundular. Karne dağıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program noktalandı.

Yeni Okullarına Uğurluyoruz

Mezuniyet programı hakkında bilgi veren Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, "3 yaşında aldığımız çocukları 6 yaşında yuvamızdan uçuruyoruz. Hüzünlü bir gün yaşıyoruz aslında. Pandemi döneminde çocuklarımızdan uzak kaldık, bizim için gerçekten zor oldu. Bugüne güzel bir şekilde hazırlandık. Çocuklarımız ailelerine gösteri yaptılar. Diplomalarını dağıtarak, çocuklarımızı yeni okullarına uğurladık" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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