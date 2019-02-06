Kreşteki Görüntülere Takipsizlik Kararı

SİVAS'taki bir kreşte görevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntülerle ilgili yapılan suç duyurusuna Cumhuriyet Savcılığı, yaralama ve kötü muamele kastı bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Aile, avukatları aracılığıyla itirazda bulundu.

Kent merkezindeki bir kreşte 2017 yılı nisan ayında 'kreş ablası' F.K.'nin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, öğretmen K.K.'nin 4,5 yaşındaki A.Y.'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere ulaşan öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y., avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., erkek çocuğu A.Y.'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı görüldü. Daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına sokan K.K.'nin, tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. K.K.'nin görüntüyü çeken sınıf ablasına bir ara, "Bunlar ya internete düşerse" diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara yansıdı.

Aile, bu görüntüleri izledikten sonra kreş yönetimiyle görüştü. Görüşme sonrasında okul yönetimi öğretmen K.K. görüntüleri çeken kreş ablası F.K. ve Okul Müdürü S.E. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacağını aileye iletti. Okul Müdürü, öğretmen ve sınıf ablasının işine son verilirken, adli soruşturma yapılmadığını öğrenen mağdur aile 9 Kasım'da avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK

Ailenin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcılığı, olayda yaralama ve kötü muamele kastı bulunmadığı kanaatine vararak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Bu nedenle de dava açılmadı. Bu gelişme üzerine ailenin avukatı Hamza Nuh Özer, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek bir üst makama itirazda bulundu. Özer, kararın kaldırılarak adli işlem yapılmasını beklediklerini ifade etti.

- Sivas

Kaynak: DHA