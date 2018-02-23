Kreşte Küçük Çocuklara Uygulanan Şiddet Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Samsun'da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇOCUKLAR TEKME VE TERLİKLE DÖVÜLÜYOR

Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

GERÇEK, GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı.

KREŞ KAPATILDI

Şiddetin uygulandığı kreş belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı.

DAYAKÇI ÖĞRETMENLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OKULLARDA ŞİDDET OLAYLARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Önceki gün Çorum'da yurtta kalan lise öğrencisi, aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından sopa ve kemerle dövülmüştü. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada 3 arkadaş, "Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu" şeklindeki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.