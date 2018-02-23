Kreşte Küçük Çocuklara Uygulanan Şiddet Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Samsun'da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, bir çocuğun ailesine "Öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından ortaya çıktı.
Samsun'da özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.
ÇOCUKLAR TEKME VE TERLİKLE DÖVÜLÜYOR
Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.
GERÇEK, GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI
Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı.
KREŞ KAPATILDI
Şiddetin uygulandığı kreş belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı.
DAYAKÇI ÖĞRETMENLER TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OKULLARDA ŞİDDET OLAYLARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Önceki gün Çorum'da yurtta kalan lise öğrencisi, aynı yurtta kalan 3 öğrenci tarafından sopa ve kemerle dövülmüştü. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada 3 arkadaş, "Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu" şeklindeki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.
-
2 ögretmen niye serbest bırakıldı onlarda suça iştirak ve göz yummaktan atılsın içeri eksik evraklı kreş nasıl oluyor acaba buraları denetleyen yokmu bu okulları dentlemeyenleride hapse atınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bu nedir ya hem iş bulamıyoruz hem iş az diyoruz sonra işe giriyoruz kendimizi bir şey sanıp dövmeye kalkıyoruz himayemizdeki korumamız gereken çocukları hasdaları engellileri dövmeye kalkıyoruz delirdikmi kötü insanlarımı işe alıyoruz belli değilCevap Yaz Yayından Kaldır
-
where is the adalet?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
KANUNLAR YETERSİZ ADALET YERSİZ OLUNCA MİLLET KENDİ İŞİNİ KENDİSİ GÖRÜYOR SONRA SUÇ ORANI ARTIYOR. DEVLET DEVLET OLMAZSA ADAMINA GÖRE ADALET UYGULANIRSA SUÇ BİTMEZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
MERHAMETSİZ PİSLİK CAHİLLERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır