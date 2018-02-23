Kreşte Şiddet Gören Çocuğun Babası Konuştu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde özel bir kreşte kadın öğretmenler tarafından şiddet uygulanan çocuklardan birinin velisi olan Nuri Özpınar, "Çocuğum kreşin bulunduğu sokağa girmeye korkuyordu" dedi. Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 çocuktan bazıları, kreşte görevli öğretmenlerin terlikli ve tekmeli şiddetine maruz kaldı. Öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulayıp göbek atması, kreşin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kreşte miniklere şiddet uyguladığı iddia edilen 4 öğretmenden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SOKAĞA GİRDİĞİMİZDE ÇOCUĞUM TERLEMEYE BAŞLIYOR VE KORKARAK FARKLI TEPKİLER VERİYORDU" Şiddete maruz kalan bir öğrencinin velisi Nuri Özpınar, "Benim çocuğum da bu kreşte okuyordu. Çocuğum ağır engelliydi. 2017 yılında bu kreşte öğrenim gördü. Ben çocuğumla birlikte dışarı gezmeye çıktığımda çocuğum kreşin bulunduğu sokağa girmeye korkuyordu. Sokağa girdiğimizde çocuğum terlemeye başlıyor ve korkarak farklı tepkiler veriyordu. Ben birkaç kez kreşe giderek durumu anlattım ancak kreşteki öğretmenler 'bizimle alakalı değil' dediler. Bu olay olduktan sonra ben de adliyeye gelerek görüntüleri izledim ve şoke oldum. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.

(Şahin Binici/İHA)